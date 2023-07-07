В Вологодской области изъяли фальшивые деньги

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В Вологодской области в полицию обратилась сотрудница банка. Девушка сообщила, что при поступлении из магазина денег, обнаружена поддельная купюра.

"Полицейские изъяли подозрительную банкноту и направили ее на исследование. По заключению экспертов купюра является поддельной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с крупным денежным штрафом", - сообщают в УМВД России по Вологодской области.

Напоминаем, что сбыт поддельных денежных знаков преследуется по закону. Если вы заподозрили, что держите в руках фальшивку - не пытайтесь ее сбыть, обратитесь в ближайший отдел полиции, либо позвоните по телефону «02».