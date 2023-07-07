Девочка порезала ногу на пляже Строителей в Череповце

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце девочка получила на пляже серьезную рану. Травма оказалась серьёзной. На пляж приезжали медики.

О ЧП сообщила группа «Чёрный список Череповца (Новости из регионов)».

Череповчанка сообщила, что на официальном пляже Строителей творится:

«И снова пляж Строителей. Девочка, купаясь рядом с лягушатником, порезала ногу – да так сильно, что пришлось вызывать скорую..."

Местная жительница сообщает, что в воде на территории пляжа можно и ногу сломать: "Я сама, когда заходила в воду, чуть ноги не переломала (кирпичи, камни, арматура – и всё это в воде на территории пляжа. Отличная подготовка к купальному сезону)".

Женщина считает, что пляж совершенно не готов к летнему сезону: мало завезли песка и дно территории пляжа не очищено.

Впрочем, есть и плюс: ребята-спасатели работают на совесть. "До приезда скорой делали всё, что в их силах, чтобы остановить кровь! Да и так они постоянно ходят по пляжу и в воде, убирая разный мусор", — пишет женщина.