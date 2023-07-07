Вологжанин избил гостя за то, что тот собрался домой

Бабаевский районный суд вынес решение в отношении мужчины из Чагодощенского района. Тот избил своего друга, который решил уйти домой из гостей. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел ночью 13 февраля 2023 года. 38-летний мужчина устроил застолье со своим другом в квартире в поселке Сазоново. В какой-то момент гость решил, что пора ему отправляться домой. Радушный хозяин расстроился, преградил ему выход из квартиры и начал бить по лицу.

Гость попытался сбежать, но его схватили за одежду и затащили обратно, добавив удар в голову. Мужчину повалили на пол, наступили ему на горло ногой и пригрозили убийством. На протяжении полутора часов подсудимый удерживал потерпевшего в своей квартире. За что в итоге попал под суд.

Судмедэксперт обнаружил у гостя подкожные гематомы параорбитальной области, кровоподтек в области носа и закрытый перелом костей носа. Действия подсудимого квалифицировали как «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья», «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Вологжанина признали виновным. По совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим наказанием окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца условно.