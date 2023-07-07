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НовостиОбщество7 июля 2023 8:20

Вологодская область отметит день рождения РПЦ колокольным перезвоном

Вологжане готовятся к празднику
Евдокия САХАРОВА

28 июля отмечается День Крещения Руси. По всей России, ровно в полдень, с колоколен храмов раздастся благовест «Слава Тебе, Боже!». Праздник отметят и Вологодская, Череповецкая и Великоустюжская епархии.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии во всех православных храмах 28 июля будет совершено молебное пение по особому чину, а после него радостным колокольным звоном о великом празднике возвестят все звонницы на храмах нашей Матери-Церкви», - сообщает сайт Вологодской митрополии.