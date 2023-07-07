Под Вологдой возводят социальный дом для пенсионеров и инвалидов на 200 мест

Под Вологдой в Молочном возводят дом для пожилых и инвалидов. Сейчас начата подготовка площадки.

В селе Молочное к 2025 году появится Дом соцобслуживания для пожилых и инвалидов. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Новый социальный центр рассчитан на 200 человек. И будет соответствовать самым высоким стандартам. В нем предусмотрены пищеблок, обеденные залы, карантинное отделение, медицинские кабинеты, а также зоны отдыха. Территорию благоустроят, появятся места для отдыха на свежем воздухе, а также для занятий физической культурой. Там будут работать 180 человек.