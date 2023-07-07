Делегация во главе с министром плантационной промышленности Республики Шри-Ланка посетила Вологодскую область

В ближайшее время в Шри-Ланку экспортируют первую партию черной икры, произведенной вологодской рыботоварной фирмой. Предполагается, что сотрудничество будет расширено.

Вологду посетила делегация во главе с министром плантационной промышленности Республики Шри-Ланка господином Рамешем Патираном.

«Страны Южной Азии – достаточно новое направление для нашего региона, – прокомментировала руководитель Администрации Губернатора области Правительства области Инна Синягина.

Она напомнила, то в конце июня подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Вологды и муниципалитетом ланкийского города Галле об установлении побратимских связей.

В ходе рабочей встречи обозначены возможности совместной работы в торгово-экономической сфере, промышленном секторе, лесном и агропромышленном комплексе, образовании и туризме. Стороны договорились продолжить диалог в рамках выставки «ИННОПРОМ-2023», на которой промышленный потенциал региона будет представлен ведущими предприятиями Вологодчины, сообщает пресс-служба регионального Правительства.