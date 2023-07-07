Юные вологжане удачно выступили на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» 2023 года.

Это всероссийская юношеская олимпиада в области искусств, которая проводится ежегодно с 2006 года. Конкурс направлен на сохранение и развитие российской системы художественного образования, на выявление и поддержку молодых дарований.

Призерами стали студенты Череповецкого училища искусств, Вологодского областного колледжа искусств, Великоустюгской школы искусств: Таисия Скрипка, Виктория Чертёнкова, Артур Алексеев, Павел Красильников, Алина Калинина, Вячеслав Зубарев, Александр Ионов, Гордей Соболев, а также Даниил Полицинский.

«Гордимся вами! Это победа не только ребят, но и их педагогов! – поздравил победителей замгубернатора Эдуард Зайнак.

С этого года преподаватели, подготовившие призеров «Молодых дарований России», будут получать государственные премии Вологодской области. Постановление Губернатора об учреждении премий подписано 23 июня 2023 года.

Подобная премия для педагогов образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства учреждена в регионе впервые».