Охранник в торговом центре не дал череповчанке перевести мошенникам полтора миллиона рублей

Загипнотизированная череповчанка едва не потеряла огромную сумму денег. В Череповце охранник торгового центра сохранил посетительнице полтора миллиона рублей.

59-летняя череповчанка обратилась в полицию.

Ей позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит, сбережения нужно перевести на безопасные счета. И женщина отправилась переводить свои полтора миллиона через банкомат. В торговом центре в Индустриальном районе она приступила к операциям, но в самый последний момент ее остановил охранник. Так пенсионерка сохранила свои полутора миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.