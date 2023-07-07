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НовостиОбщество7 июля 2023 7:07

Охранник в торговом центре не дал череповчанке перевести мошенникам полтора миллиона рублей

Женщине звонили люди из якобы банка
Иван Чухнин

Загипнотизированная череповчанка едва не потеряла огромную сумму денег. В Череповце охранник торгового центра сохранил посетительнице полтора миллиона рублей.

59-летняя череповчанка обратилась в полицию.

Ей позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит, сбережения нужно перевести на безопасные счета. И женщина отправилась переводить свои полтора миллиона через банкомат. В торговом центре в Индустриальном районе она приступила к операциям, но в самый последний момент ее остановил охранник. Так пенсионерка сохранила свои полутора миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.