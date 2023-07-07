В Череповце 16-летний подросток напился и упал с высоты шестого этажа

В Череповце подросток упал с шестого этажа. Как выяснилось, он был пьян и вышел на балкон. Он выжил и был доставлен в больницу. А потом дело было рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщает городская газета "Речь", два брата 18 и 16 лет с друзьями распивали водку. Родителей не было дома - они были в деревне. Младший вышел на лоджию, сел на ограждение и в какой то момент рухнул вниз. Приземление пришлось на припаркованную под окном машину. Парня спасли врачи, сейчас он передвигается при помощи костылей. Ущерб владельцу автомобиля пришлось возместить родителям.

На комиссии маме вынесено предупреждение. А деньгами наказали старшего брата - именно он принес водку. Ему предъявлены три штрафа по 1500 рублей за вовлечение троих несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков.