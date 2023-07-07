Стобалльникам и медалистам в Череповце выплатили денежные вознаграждения

Лучшие выпускники Череповца 2023 года. Вадим Германов, ВКонтакте.

Лучших выпускников школ чествовали в Череповце. Всего мэром на торжественный прием во Дворец металлургов были приглашены 53 человека.

Почти у всех их - новый этап жизни: вуз. Вадим Германова сообщил , что в этом году 15 выпускников городских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. В прошлом году таких школьников было 12.

Медалью "За особые успехи в учении" награжден 51 человек. А золотых медалистов в этом году 16, еще 35 человек закончили школу с серебряной медалью.

Выпускникам вручены и денежные поощрения. В Череповце выплатили стобалльникам по 10 тысяч рублей каждому, золотым медалистам - пять тысяч, серебряным - три тысячи рублей.