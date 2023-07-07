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НовостиОбщество7 июля 2023 6:24

Стобалльникам и медалистам в Череповце выплатили денежные вознаграждения

На торжественный прием были приглашены 53 выпускника городских школ
Иван Чухнин
Лучшие выпускники Череповца 2023 года. Вадим Германов, ВКонтакте.

Лучшие выпускники Череповца 2023 года. Вадим Германов, ВКонтакте.

Лучших выпускников школ чествовали в Череповце. Всего мэром на торжественный прием во Дворец металлургов были приглашены 53 человека.

Почти у всех их - новый этап жизни: вуз. Вадим Германова сообщил , что в этом году 15 выпускников городских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. В прошлом году таких школьников было 12.

Медалью "За особые успехи в учении" награжден 51 человек. А золотых медалистов в этом году 16, еще 35 человек закончили школу с серебряной медалью.

Выпускникам вручены и денежные поощрения. В Череповце выплатили стобалльникам по 10 тысяч рублей каждому, золотым медалистам - пять тысяч, серебряным - три тысячи рублей.