В Вологду санавиацией доставлены трое подростков разъезжавших без прав и попавших в ДТП

Фото: ГИБДД области.

Трех пострадавших в ДТП подростков доставили санавиацией в Вологду.

6 июля около полудня в поселке Первомайском Вашкинского округа в аварии пострадали дети. По предварительным данным, мотоцикл «Альфа», которым управлял мальчик 2010 года рождения, поворачивал налево и врезался в питбайк под управлением подростка 2006 года рождения. Пассажир мотоцикла – мальчик 2009 года рождения, был в шлеме. В шлеме был и водитель питбайка. А вот водитель мотоцикла – без. Как поясняют в областного Управлении Госавтоинспекции, наиболее тяжелые травмы получил подросток, у которого не было шлема. Оба водителя в силу возраста были без прав.

Все трое несовершеннолетних были доставлены в Вашкинскую центральную районную больницу. Однако принято решение санавиацией их доставить в Вологду, в областную детскую клиническую больницу.