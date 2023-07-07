В Вологде грузовик провалился на отремонтированной "Магистралью" дороге

Грузовик провалился на дороге, которую ремонтировали год назад. Об этом сообщают водители в чате Baza.net. Происшествие случилось у дома №2 улицы Ярославской. Согласно смете, перед асфальтированием должны были снять старый слой асфальта и уложить основание.

Начальник департамента городского хозяйства города Вологды пояснил, что МУП ЖКХ Вологдагорводоканал сообщил о прорыве в этом месте на ведомственных сетях коммерческой организации ООО "Торговля". Из-за этого и образовалась яма: "Восстановление асфальтобетонного покрытия после устранения дефекта будет произведено высококачественным износостойким асфальтобетонным покрытием".

Этот участок ремонтировала компания "Магистраль" в минувшем августе. Ранее антимонопольное управление сообщалось, что часть закупок "Магистралью" проводились с организацией картели. В действиях МКУ "Служба городского хозяйства", ООО "Магистраль" и ООО "Дорсервис" были выявлены антиконкурентные соглашения.