В деревне Стризнево под Вологдой идет модернизация системы водоснабжения

В деревне Стризнево под Вологдой реконструируют систему водоснабжения. Сейчас вода поступает жителям Стризнева из скважин. В деревне проложены водопроводные сети общей протяженностью 6 километров, их износ составляет порядка 80%. Как сообщает пресс-служба Правительства области, контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО«Системы очистки воды».

Уже смонтирована станция водоочистных сооружений, резервуары чистой воды, а также методом горизонтально-направленного бурения проложены трубопроводы протяженностью 755 метров

В Стризнево будет построена блочно-модульная станция водоочистки, два резервуара чистой воды, накопители для сточных вод, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения, а также будут проложены водопроводные сети. В итоге около 600 жителей населенного пункта будут обеспечены чистой и качественной питьевой водой.

Сейчас техническая готовность объекта составляет 46,6%. Работы завершатся в третьем квартале текущего года.