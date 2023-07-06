В череповецком сквере на Архангельской приступили к мощению будущих тротуаров

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В сквере на Архангельской в Череповце началась укладка плитки на тротуарах. Мэр Череповца показал, каким красивым может быть лето в городе, особенно, если он благоустроенный.

В сквере строители смонтировали ливневую канализацию, уложили основание под дорожки и приступили к мощению. Раньше дорожек с твердым покрытием здесь было всего несколько и они были неудобно спланированы: пересекались с тротуарами под прямым углом. И, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую, людям приходилось идти по протоптанным тропинкам. "Сейчас ходить станет удобнее. Дорожки из плитки уложены так, как привыкли ходить люди. Ливневка отправит в прошлое большие лужи. Благодаря фонарям и видеонаблюдению дорога домой станет светлее и безопаснее", - сообщил мэр Вадим Германов.

Все работы в сквере закончат к августу.