В Череповце иномарка сбила мотоцилиста из соседней полосы

Фото: отдел ГИБДД Череповца.

В Череповце легковушка сбила мотоциклиста. ДТП случилось 5 июля вечером, около 19:00, возле дома № 41 по улице Сталеваров. Об этом сообщает ГИБДД Череповца.

По предварительной информации, за рулем иномарки находился 25-летний водитель. «Фольксвагене-Пассат» ехал в сторону Октябрьского моста. Когда он стал перестраиваться, то сбил двигавшийся в соседней полосе мотоцикл «БМВ». По всей видимости, водитель легковушки не убедился в безопасности маневра.

К счастью, 33-летний мотоциклист отделался не очень тяжелыми травмами. Врачи отпустили его домой, назначив амбулаторное лечение.