В Вологде шестеро посетителей бара попали в больницу

Шесть человек попали в больницу после посещения бара в Вологде. Проводится эпидемиологическое расследование. Предполагается, что люди отравились в общепите: все они были посетителями бара «Yanki izakaya». Комментарии уже дали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области организовано эпидемиологическое расследование по фактам регистрации острой кишечной инфекции среди вологжан, посещавших организацию общественного питания, включая обследование объекта, отбор проб пищевой продукции», – сообщает ведомство.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что были госпитализированы шесть человек с проявлениями кишечной инфекции. Детей среди них нет: "Состояние здоровья госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Проводится проверка". По словам сотрудников Роспотребнадзора, заведение в данный момент не работает.

В группе бара ВКонтакте заявляется, что "Чистота и соблюдение всех норм для нас на первом месте. Коварная воздушно-капельная инфекция (ротовирус) одолела некоторых гостей и наших сотрудников, а нашим главным приоритетом всегда была и остается безопасность».