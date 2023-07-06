Вологодскому ликвидатору чернобыльской аварии выплатили почти миллион рублей через суд

Социальный фонд оставил без пенсии ликвидатора чернобыльской аварии в Вологодской области. В итоге прокуратура стребовала ему деньги через суд - почти миллион рублей.

В 2017 году мужчина обратился в местный филиал отделения социального фонда, чтобы ему была назначена ежемесячная выплата как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

Между тем он уже также имел право на получение страховой пенсии по старости. Но мужчина об этом не знал, а в социальном фонде об этой льготе его не проинформировали.

В итоге спустя несколько лет в ситуации пришлось разбираться прокуратуре. Она и обратилась с иском в суд.

Мужчина суду пояснил, что считает, что его права были нарушены работником пенсионного органа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов области, суд взыскал с отделения социального фонда сумму 940 779,12 рублей - все, что не получил ликвидатор.