Изврашенец в вологодской деревне изнасиловал пятилетнюю падчерицу

В Вологодской области осужден педофил. В Верховажском округе вынесен приговор извращенцу, который изнасиловал пятилетнюю падчерицу.

5 июля судом рассмотрено уголовное дела в отношении 47-летнего уроженца Вельского района Архангельской области. Он обвинен в насильственных действиях сексуального характера. Мужчина проживал с августа 2022 года с 25-летней женщиной и ее двумя малолетними детьми – 5-летней дочерью и 2-летним сыном в одной из деревень Верховажского округа.

16 марта 2023 года мать оставила своих детей с сожителем, а сама ушла на работу на ферму. "Подсудимый... совершил в отношении нее действия сексуального характера с целью удовлетворения своих половых потребностей", - сообщает пресс-служба судов.

Прокурором Верховажского района в интересах несовершеннолетней заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Кроме того, после отбытия наказания для подсудимого установлены некоторые ограничения. В частности, ему запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования, изменять место жительства, он должен являться один раз в месяц на регистрацию в указанный специализированный государственный орган.