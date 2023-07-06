Череповецкий хакер воровал логины, пароли, файлы криптовалютных кошельков

В Череповце осудили хакера. Он разместил файл, при скачивании которого воровались пароли и логины. Эту информацию он продавал. Дело расследовало подразделение УФСБ России по Вологодской области.

Пресс-служба УФСБ сообщает, что 19-летний череповчанин обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 Уголовного кодекса России - использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности.

Как установлено следствием и судом, осенью 2022 года мужчина с помощью знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях, разместил на видеохостинге «YouTube» видеозапись, закрепив в разделе описания видеозаписи ссылку на скачивание файла с вредоносной компьютерной программой. Пользователи указанного видеохостинга, переходя по ссылке, указанной в описании, загружали файл, который осуществлял несанкционированный сбор и передачу на управляющий сервер информации, хранящейся на зараженном устройстве. Так были украдены сведения о логинах, паролях, сетевых адресах пользователя, файлах криптовалютных кошельков.

Полученными сведениями череповчанин распоряжался по своему усмотрению. В частности, мужчина продавал аккаунты пользователей сети Интернет, логины и пароли к которым он получил при помощи вредоносного программного обеспечения.

Молодой человек вину признал, оказал содействие следствию. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Череповецкий городской суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Компьютер, как орудие совершения преступления, был конфискован в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Кстати, санкция статьи 273 Уголовного кодекса России предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, значительные денежные штрафы, а также лишение свободы на срок до семи лет.