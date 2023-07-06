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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:01

Под Вологдой пропавшего рыбака искали пять дней

Его нашли в месте слияния рек Лежа и Лоста
Иван Чухнин

Под Вологдой произошла трагедия: 1 июля на реке Лежа утонул рыбак. Только 5 июля его труп был обнаружен на слиянии рек Лежа и Лоста. Рыбаку было 33 года.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, 1 июля он вместе с приятелем рыбачил на лодке "Казанка". Но мужчина выпал из лодки и утонул. Труп нашли только на пятый день. Его извлекли из воды и передали сотрудникам Следственного комитета. Причину гибели установит экспертиза.

В Вытегорском районе с работавшей лодки "Казанка" также упал в воду мужчина. ЧП произошло на реке Нагажма. Пропавшего искали больше недели.