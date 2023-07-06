Сто призывников из районов Вологодской области отправились служить в росгвардейскую часть Петербурга

Сто молодых вологжан отправились служить в Северо-Западный округ Росгвардии. Они были призваны из различных муниципалитетов военным комиссариатом Вологодской области. Накануне вологжане отправились для прохождения службы в одну из воинских частей Росгвардии в Санкт-Петербург.

"Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России", - распространяет информацию пресс-служба Росгвардии. .

Как сообщается, направляемым в Росгвардию выдана полевая форма образца «Мох» - усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования ведомства.