Вологжанка погибла в собственной квартире из-за курения сына

В Вологде женщина погибла в собственной квартире, так как в ней произошел пожар. МЧС сообщает, что ЧП случилось из-за курения ее сына.

Информация пожарным о том, что в областной столице горит дом № 47 на улице Преображенского, поступила 5 июля, в одиннадцатом часу вечера. Пожарных вызвали соседи - дым шел из двухкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажки.

Пожарные не успели спасти 68-летнюю женщину, она задохнулась в своей спальной.

«По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении со стороны сына собственницы. Он самостоятельно покинул место пожара, сейчас его местонахождение не известно», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Вологодской области.