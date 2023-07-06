В Череповце коммунальщики притомились приводить в порядок городские туалеты

Череповецкие коммунальщики притомились приводить в порядок городские туалеты. Вандалы портят городское имущество там, где не установлены камеры. Речь идет про туалетные модули. Кабины работают без персонала, и хулиганов это устраивает. Только за последние три месяца сотрудники МУП " Водоканал» насчитали около 20 случаев вандализма.

После себя посетители оставляют бутылки, банки, бросают окурки, расписанные стены. Регулярно исчезает туалетная бумага.

- В модулях в Комсомольском парке и на Ломоносовском пляже вырвали „с мясом“ и утащили антивандальные урны, - сообщают сотрудники "Водоканала".

Летом набегов становится больше, кабинки приходится ремонтировать постоянно. Кроме того, в летний сезон уборка туалетов проводится не три, как ранее, а пять раз в сутки: в 10, 13, 16, 18, 20 часов ежедневно.