60 миллионов пробирок в год будут изготавливать в Череповце

Фото: Официальный сайт Череповца.

В Череповце заработало единственное в регионе предприятие, выпускающее медицинские пробирки. Пока мощность производства — 20 миллионов пробирок в год, к концу 2023-го вырастет до 60 миллионов. Это пробирки 60 видов. Потребители продукции - частные и государственные лаборатории и клиники, в том числе ветеринарные. Испытательные образцы уже разосланы в 40 городов.

На предприятии к концу года штат вырастет до 30 человек, в перспективе — до 60.

В производство пробирок уже вложили около 125 миллионов рублей. Благодаря статусу Череповца как моногорода, предприятие смогло привлечь кредит под 1% годовых.

"Рассчитываем, что весь цикл производства перейдет на отечественное сырье", — прокомментировала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.