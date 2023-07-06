На Вологодчине минимизируют интеллектуальную миграцию

Программа «После вуза домой» действует на территории Вологодской области третий год. Она создана, чтобы привлечь молодых специалистов, получающих образование за пределами региона, пройти профессиональную практику на территории области.

Таким образом у вологжан появилась возможность попробовать свои силы в будущей профессии на родной земле. Главная задача – минимизировать «интеллектуальную миграцию».

В рамках проекта «После вуза домой» студенты могут получить помощь с трудоустройством или с организацией профильной практики на территории домашнего региона.

В регионе был создан реестр студентов-вологжан, кто учится за пределами региона, и сформирован список доступных вакансий с указанием условий прохождения практики (жилье и оплата). Ребята также могут предварительно встретиться с работодателями.

- При этом кадровый дефицит – стал настоящим вызовом для нас. Конечно, домой гарантированно вернутся целевики, и Правительство области расширяет число направлений. Но действовать необходимо комплексно: развивать инфраструктуру, строить жилье, вести профориентационную работу со школьной скамьи, чтобы ребята знали – на Вологодчине их ценят и ждут, – резюмировал первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.