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НовостиОбщество5 июля 2023 14:56

В Череповце ищут женщину в шапке и шарфе с черно-коричневой собачкой

Родственники бьют тревогу
Иван Чухнин
В Череповце пропала женщина.

В Череповце пропала женщина.

В Череповце пропала пенсионерка с черно-коричневой собакой. Она может быть одета не по -летнему. По крайней мере, она ушла из дома в теплой шапке, шарфе, халате и бежевой куртке.

Вера Чередниковой 74 года. Она ушла из дома на Рыбинской, 16а.

Может быть дезориентирована. По крайней мере, всегда находилась. Родственники просят об информационной поддержке.

Рост женщины 160 сантиметров. Она гуляла с черно-коричневой собакой на поводке.

Информацию о местонахождении Веры Чередниковой можно сообщить в полицию по номеру «102» или по телефону +7 911 505−68−98.