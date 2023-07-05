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НовостиОбщество5 июля 2023 14:39

В Череповце общественную баню на Транспортной закроют на целый месяц

Однако после ремонта открыли баню на Милютина.
Иван Чухнин

Общественную баню на улице Транспортной в Череповце закроют на целый месяц. Она не будет работать с 6 июля по 4 августа. Об этом сообщает официальный сайт Череповца. Названа причина : учреждение закрывают из-за ремонта и отключения горячей воды в микрорайоне Заречье. За это время в бане проведут плановые ремонтные работы. Обещают заменить доски в парных, провести косметический ремонт.

5 июля баня еще работает. А уже 6 июля — санитарный день, 7 июля — закрытие на ремонт.

Хотя череповчане любят общественные бани, с началом лета в банях обычно наблюдается спад посетителей.

Администрация сообщает, что зао после ремонта открылась баня на Милютина.