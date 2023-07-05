В Вологде к 1925 году возле Ледового дворца на Конева появится новый ФОК

В Вологде появится новый ФОК. Он будет находиться по соседству с Ледовым дворцом «ВологдАрена», строящимся ледовым ФОКом «Золотая шайба» и ФОКОТом.

Стоимость объекта - 166 млн рублей. Планируется, что проектирование будет завершено до конца июля, строительство должно быть завершено до конца 2024 года.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит организовать круглогодичный тренировочный процесс сразу по нескольким игровым видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол – а также общей физической подготовке.