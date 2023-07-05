Встреча иномарки с лосем под Кадуем: водитель госпитализирована, животное погибло

Фото: Кадуйская районная газета "Наше время".

В пяти километрах от Кадуя иномарка сбила лося. Животное погибло, машина разбита, женщина-водитель находится в больнице.

ДТП случилось 5 июля утром, в 6.15. Как сообщает районная газета «Наше время», столкновение произошло в зоне действия знака «Дикие животные». За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина. «Хендай Крета» резко затормозила, однако столкновения с животным избежать не удалось. Лось своей массой вдавил стекло внутрь салона.

Женщина была госпитализирована. Машина получила значительные повреждения. Лось погиб.