Презентация проекта благоустройства площади Революции в Вологде пройдет 12 июля

В Вологде 12 июля представят проект благоустройства центральной площади. Презентация проекта развития и благоустройства площади Революции пройдет 12 июля. Ее проведут участники Лаборатории развития городской среды. Они заверили, что проект разработан на основе исследования, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений. Принять участие во встрече предлагается всем желающим.

Мероприятие пройдет в среду, 12 июля, с 18.00 до 20:00 в креативном пространстве «Салют, молодежь!» по адресу: Вологда, Ленина, 12, второй этаж.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Также будет организована прямая трансляция из зала.