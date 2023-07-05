Череповчане рисуют на зданиях подстанций трамваи

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

В Череповце стены тяговых подстанций трамвая украсят граффити. Рисунки на стенах расскажут об истории электротранспорта. Очередной рисунок украсил здание на улице Луначарского. Об этом не без удовлетворения рассказал мэр города Вадим Германов. По его словам, всего в Череповце таких строений пять."Эти кирпичные «коробки» в глубине кварталов всегда привлекали непризнанных художников. Они оставляли свои автографы, а специалисты «Электротранса» их закрашивали. Казалось, соревнование «у кого быстрее закончится краска» будет вечным", - рассказал он о сложном рождении дружбы творческих людей и транспортников.

В итоге студенты строительного колледжа взялись облагородить скучные стены. В Заречье уже появился "портрет" нового трамвая «Львенок». А на здании на Луначарского — исторический МТВ - 82, первый трамвайный вагон в Череповце, положивший началу эпохи электротранспорта в городе.

"Подобные рисунки появятся и на других подстанциях. Свои предложения, что еще можно увековечить на свободных стенах — оставляйте в комментариях", - предлагает Вадим Германов.