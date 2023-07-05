Возле областной библиотеки в аварию попал автомобиль заместителя вологодского губернатора

В Вологде возле здания областной библиотеки, что на улице Ульянова, 7, в ДТП попал автомобиль из гаража правительства Вологодской области. Иномарка закреплена за заместителем губернатора.

«В центре Вологды в ДТП попал «Шевроле Тахо», на котором ездит зам губернатора Михаил Глазков», — сообщает портал Город Во со ссылкой на сообщество «Вологда рулит». В качестве доказательства автор поста опубликовал фотографии. Возле автомобиля Тахо стоят сотрудники ГИБДД, на середине перекрестка - ее одна иномарка.

Подробности аварии не сообщаются.