Вологжане жалуются на невозможность приобрести билет через интернет

Вологжане жалуются на невозможность купить билет на сайте РЖД. Глючит и мобильное приложение. Как выяснилось, интернет-ресурсы подверглись массированной хакерской атаке.

Билеты вологжанам предлагается приобретать непосредственно в кассах - на станциях и на вокзалах. Как сообщает пресс-служба "Российских железных дорог", сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. "Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", – сообщает официальный Telegram-канал.

"В настоящее время продажа билетов в кассах на станциях и вокзалах осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Однако, неудобства пассажирам не избежать: на многочисленных станциях Вологодчины билетные кассы работают всего по несколько часов в сутки, кое-где отсутствуют вовсе.

Правда. в последнее время в поездах и в вологодских электричках появились переносные билетные кассы, в том числе и принимающие оплату с банковских карт.