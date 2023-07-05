Фото: Вологда.рф

В Вологде запустили движение по новому кольцу: автомашины уже начали движение, несмотря на то, что асфальт еще не уложен.

Речь идет о кольце на пересечении улицы Поэта Романова и Осановского проезда.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации города. Асфальтировать дорогу на новой улице Поэта Романова начнут только в августе, в планах на август и положить асфальт и на кольце.

Напомним, движение по кольцу обещали открыть 10 июля. Но подрядчик выполнил все запланированные работы раньше срока. На кольце установлены все дорожные знаки. Однако водителям следует быть внимательными: новая схема движения обычно вызывает рост ДТП.