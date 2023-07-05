Парад невест пройдет по обновленной набережной в Череповце

Фото: официальный сайт Череповца.

В Череповце пройдет парад невест. Он проходит в 13 раз, но впервые - на новой набережной.

Шествие состоится 8 июля - в День семьи, любви и верности. Череповчанки в свадебных нарядах пройдут всю набережную: от университета до улицы Горького.

Уже известно, что в параде примут участие 38 невест.

Они участвуют в семи номинациях: лучшая невеста-мама, самое красивое платье и самое оригинальное, лучшая шляпка, лучшая семья и другие.

Подарки уже готовы: это цветы, сертификаты в спа и в детские магазины, в творческие студии.

Участницы уже готовятся к параду. Они исполнять групповой танец.

Парад начнется в 11 часов. А в 12 часов в Соляном саду пройдет дефиле участниц и традиционное бросание букета.