В Великом Устюге девушка на самокате сбила ребенка

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Великом Устюге ребенок попал под самокат. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация прошла в местных сми: травмирована малолетняя. 4 июля на тротуаре в городе Великий Устюг 17-летняя девушка на электросамокате сбила несовершеннолетнего ребенка.

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил территориальному следственному отделу проведение процессуальной проверки и выяснение всех обстоятельств произошедшего

ДТП произошло примерно в шесть часов вечера на Советском проспекте, 147. 17-летняя девушка на самокате столкнулась с 6-летней велосипедисткой, которая тоже ехала по тротуару. В результате 6-летняя девочка получила травмы. На месте работали сотрудники ГИБДД.