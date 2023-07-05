Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 8:16

В Череповце перепрофилируют здание медучилища в центр дополнительного образования

В историческом здании идет капремонт
Источник:kp.ru
Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце на площади Революции продолжается ремонт исторического здания - там откроют центр допобразования для детей. Здание известно как бывшее здание медучилища. Центр на Дзержинского, 2 планируют открыть уже в 2024 году.

А пока в здании идет капремонт. Необходимо заменить кровлю, окна, двери, полы и перекрытия. При этом сохранят исторический облик строения. Напомним, здание построено в 1936 году.

Мэр Череповца прокомментировал : "Здание бывшего медучилища в Череповце обретает вторую жизнь. Более 10 лет стены, которые помнят выдающегося хирурга Николая Амосова, разрушались. Теперь у строения новый собственник и светлые перспективы".