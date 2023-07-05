В Череповце перепрофилируют здание медучилища в центр дополнительного образования

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце на площади Революции продолжается ремонт исторического здания - там откроют центр допобразования для детей. Здание известно как бывшее здание медучилища. Центр на Дзержинского, 2 планируют открыть уже в 2024 году.

А пока в здании идет капремонт. Необходимо заменить кровлю, окна, двери, полы и перекрытия. При этом сохранят исторический облик строения. Напомним, здание построено в 1936 году.

Мэр Череповца прокомментировал : "Здание бывшего медучилища в Череповце обретает вторую жизнь. Более 10 лет стены, которые помнят выдающегося хирурга Николая Амосова, разрушались. Теперь у строения новый собственник и светлые перспективы".