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НовостиПроисшествия5 июля 2023 7:39

Вандалы устроили пожар в старейшем парке Вологды

Иван Чухнин
Архитектурный изыск оказался испорчен.

Архитектурный изыск оказался испорчен.

В Ковыринском парке произошел пожар. На место выезжали пожарные. ЧП произошло ночью. Как сообщает МЧС, в ночь на 4 июня в Ковыринском парке областной столицы загорелась деревянная декоративная скамейка, стоящая на берегу одного из прудов.

Пожарные оперативно выехали на место, возгорание получилось потушить спустя рукава - вылив на него ведро воды.

«Дознаватели называют причиной пожара поджог», — сообщили в главном управлении МЧС России по Вологодской области.