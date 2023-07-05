Вандалы устроили пожар в старейшем парке Вологды

Архитектурный изыск оказался испорчен.

В Ковыринском парке произошел пожар. На место выезжали пожарные. ЧП произошло ночью. Как сообщает МЧС, в ночь на 4 июня в Ковыринском парке областной столицы загорелась деревянная декоративная скамейка, стоящая на берегу одного из прудов.

Пожарные оперативно выехали на место, возгорание получилось потушить спустя рукава - вылив на него ведро воды.

«Дознаватели называют причиной пожара поджог», — сообщили в главном управлении МЧС России по Вологодской области.