Вандалы устроили пожар в старейшем парке Вологды

Архитектурный изыск оказался испорчен.
В Ковыринском парке произошел пожар. На место выезжали пожарные. ЧП произошло ночью. Как сообщает МЧС, в ночь на 4 июня в Ковыринском парке областной столицы загорелась деревянная декоративная скамейка, стоящая на берегу одного из прудов.
Пожарные оперативно выехали на место, возгорание получилось потушить спустя рукава - вылив на него ведро воды.
«Дознаватели называют причиной пожара поджог», — сообщили в главном управлении МЧС России по Вологодской области.