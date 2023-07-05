Автомобилист заправился и спалил АЗС в Вологодской области

В Вологодской области мужчина заправил автомобиль и спалил заправку. ЧП случилось в Шуйском. ЧП случилось в мае 2021 года. В итоге заправка обошлась автовладельцу в круглую сумму.

В селе Шуйское Междуреченского района мужчина заправил свою машину на АЗС. После его приезда там начался пожар, бензоколонка сгорела.

Как выяснилось, автолюбитель забыл вытащить пистолет топливораздаточной колонки из бензобака машины и поехал.

В результате начался пожар, колонка сгорела.

Владелец автозаправочной станции ООО «СеверТрейд и К» предъявил автолюбителю иск. Фирма потребовала взыскать сумму ущерба. Кроме того, потребовала возместить стоимость ремонтных работ, расходы за простой АЗС и работу юриста в суде.

Междуреченским районным судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба судов области.

В итоге неудачная заправка мужчине обошлась в 228 786 рублей 02 копейки. И еще - 5071 рубль государственной пошлины.

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