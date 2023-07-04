В Череповце осудили чиновницу Росреестра

В Вологодской области осудили госслужащую. 48-летняя череповчанка являлась должностным лицом межмуниципального отдела областного Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере – 3 эпизода); ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – 4 эпизода) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество – 3 эпизода).

Женщина работала в период с апреля 2018 года по апрель 2021 года, изначально занимая должность ведущего специалиста-эксперта, а в последующем - главного специалиста-эксперта в череповецком межмуниципальном отделе Росреестра. За вознаграждение она помогала знакомым риелторам - предоставляла актуальную информацию, сведения и документы в отношении отдельных, представляющих для тех интерес, объектов недвижимости из ЕГРН. Также она проводила ускоренную государственную регистрацию по отдельным объектам недвижимости.

Преступная деятельность указанного должностного лица, совершавшего преступления, относящиеся к категории высоколатентных, выявлена оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Череповцу. Было возбуждено уголовное дело. Деньги злоумышленница получала через расчетные счета своих ближайших родственников. В ходе следствия вину череповчанка не признавала.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев. В доход государства с осужденной взыскано 96 900 рублей в счет конфискации денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения вышеуказанных преступлений.