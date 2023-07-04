В Вологодской области обнаружены фальшивые пятитысячные банкноты

В Вологодской области полицейские изъяли из оборота поддельные деньги.

3 июля около 11:45 в полицию Великоустюгского района позвонила представитель отделения банка, расположенного на ул. Кузнецова райцентра. Она сообщила, что при пересчете денежных средств, поступивших от одной из организаций, были обнаружены две банкноты по 5000 рублей. Их подлинность вызвала сомнение.

Еще одна пятитысячная купюра с признаками подделки была обнаружена в Вологде. 3 июля около 20:00 об этом сообщили из сетевого магазина, расположенного на ул. Конева. Там так же обнаружена подозрительная купюру 5000 рублей.

А в Вологде около 11:45 позвонила представитель финансового учреждения, расположенного на ул. Предтеченской, и сообщила о том, что при пересчете денежных средств, поступивших из отделения банка, обнаружила монету достоинством 10 рублей с признаками подделки.

Все подозрительные банкноты и монету направлены на исследование. По заключению экспертов, три купюры и монета являются поддельными. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

Фальшивомонетчиков ожидает наказание - лишение свободы сроком до 15 лет с крупным денежным штрафом.