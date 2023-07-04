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НовостиОбщество4 июля 2023 10:16

В Вологде поймали продавца, которая продала никотиносодержащую жидкость подростку

Составлены протоколы на продавца и владельца торговой точки
Иван Чухнин

В Вологде сотрудники полиции выявили факт продажи никотиносодержащей жидкости подростку. На продавца торговой точки составлен материал по ст.14.53 КоАП РФ. 3 июля сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Вологде совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних были проверены несколько торговых точек по продаже сигарет и никотиносодержащей продукции. В тоге был зафиксирован продажи никотиносодержащей жидкости 16-летнему подростку. Инцидент произошел в торговой точке на улице Ленинградской.

На продавца составлен материал по ст.14.53 КОАП РФ «Не соблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотиносодержащей продукцией». Так же сотрудниками полиции выделен материал на юридическое лицо и должностное лицо данной торговой точки.

Рейды будут продолжаться.