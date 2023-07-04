16-летняя череповчанка работала курьером у мошенников и была поймана

Пенсионерка 1943 года рождения пожаловалась в полицию на мошенников. Ей позвонили и сообщили, что ее родственница попала в ДТП. Для урегулирования проблемы срочно нужны деньги. Пенсионерка поспешила передать 100 тысяч рублей приехавшему к ней курьеру.

Но когда девушка-курьер вышла из подъезда дома, ее задержали сотрудники уголовного розыска. Череповчанка 2007 г.р. рассказала оперативникам, что ей через мессенджер предложили подработать.

Она по заданию работодателя должна была забирать с различных адресов денежные средства. Полученные деньги через банкомат она переводила на указанные счета, оставляя себе оговоренный процент. Кроме 100 тысяч пенсионерки, она успела забрать еще миллион рублей у троих череповчан и перевести работодателю.

В отношении 16-летней череповчанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

100 тысяч рублей вскоре будут возвращены пенсионерки. Сотрудники полиции занимаются поиском работодателя. А девочка будет отвечать по закону.