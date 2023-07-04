Череповчанке звонили мошенники и представились сотрудниками из Центрального банка России

В Череповце женщина едва не осталась без денег. Она пришла в дежурную часть полиции и написала о попытке мошенничества. Она написала заявление, рассказав, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился службой безопасности Центрального банка России. Он сообщил, что был оформлен кредит на нее имя. Чтобы спасти ее сбережения, нужно открыть зеркальный кредит.

Женщина 1973 года рождения поверила звонившему и выполнила почти все, что просили: взяла кредит в банке и через банкомат попыталась перевести деньги на безопасный счет. К счастью, ее остановил охранник и убедил, что это мошенники. То есть благодаря ему мошенникам не удалось завладеть 300 тыс. рублями.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские оперативно ищут мошенников.