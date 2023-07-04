В Вологодской области женщина на скутере протаранила мотоцикл с подростками

ФОто: УМВД Вологодской области.

Женщина на скутере столкнулась с мотоциклом с подростками. ЧП произошло 4 июля около 08:00 в Нюксенском районе.

В селе Городишна на ул. Школьная у дома № 11 столкнулись два двухколесника. По предварительной версии, женщина 1979 г.р. ехала на скутере по улице Школьной. Она поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу "МотоЛенд". На нем ехали два 15 летних мальчика. Травмы получили все трое. Женщина была госпитализирована в медучреждение.

Оба водителя ездили без прав. Обстоятельства ДТП уточняются.