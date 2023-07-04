Череповец освобождают от покрышек

В Череповце будет меньше валяющихся шин: до конца лета будут организован прием старых шин. Их будут принимать бесплатно и отправлять на переработку.

Первая акция «Сдай шину — не тяни резину!» пройдет 5 июля,у ТЦ «Окей» на Раахе, 2. Шины должны быть чистыми, внутри неи должно быть мусора или земли.

Акция пройдет с 8 до 16 часов.

Если покрышек больше 30, нужно сначала отправить заявку на почту AK1456@cherepovetscity.ru.

Как сообщал официальный сайт Череповца, в 2022 году череповецкие УК и ТСЖ сдали больше 50 тонн отработанных покрышек.