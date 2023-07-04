Молодой человек устроил в череповецкой сауне погром

Нетрезвый клиент, отдыхая в череповецкой сауне, устроил погром. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Он произошел в сауне на улице Беляева ночью.

27-летний молодой человек отдыхал, распивал в помещении алкоголь и дошел до агрессивной стадии. В какой-то момент он разбил стеклянную посуду. Сотрудники заведения попросили оплатить ущерб. Но мужчина отказался, стал материться и всячески оскорблять работницу сауны.

В итоге в сауну пригласили наряд Росгвардии. Дебошира стали задерживать, но клиент продолжил грубить. Как сообщают росгвардейцы, он даже попытался драться. Однако его скрутили и отправили в полицию. Теперь ему предстоит ответить за все.