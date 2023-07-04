В Вологде закрыли ковидарий на базе первой городской больницы

В Вологде произошло эпохальное событие - закрыт ковидный моногоспиталь на базе городской больницы № 1. Напомним, что ковидный госпиталь в горбольнице на Советском проспекте был открыт весной 2020 года.

Об этом сообщает руководитель областного депздрава Алексей Плотников. По его словам, такое решение принято в связи с сокращением количества госпитализированных. Он привел статистку: "За последнюю неделю на территории области зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, из них 1 у детей до 18 лет. За этот же период выздоровело 18 человек. На сегодняшний день на госпитализации находится 5 человек, все из них средней степени тяжести".

Пока на Вологодчине ковидные койки остаются в нескольких медучреждениях, их 41. При необходимости количество коек будет увеличено, заверил чиновник.

В связи с закрытием "ковидария" в горбольнице сняты все ограничения на посещение пациентов.