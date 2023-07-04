В Вологодской области пересчитали школьников и студентов

В Вологодской области пересчитали молодежь. Об этом отчиталась на оперативном совещании замгубернатора Лариса Каманина.

С 1 сентября в школы пойдут 146 600 юных вологжан. Это на 2700 больше по сравнению с 2022 годом. В этом году в Вологодской области в первый класс пойдут 16 100 детей. Каждый первоклассник получит специальный школьный набор.

Колледжи и техникумы примут 34 600 студентов — больше на 2800 человек.

«На подготовку к новому учебному году из всех бюджетов направлено 2,832 миллиарда, это больше на 489 миллионов, чем в прошлом году. Больше всего денег пойдет на капитальные и текущие ремонты. Проводятся мероприятия по соблюдению антитеррористических требований, по модернизации школьных пищеблоков, покупается учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, учебники», — сказала Лариса Каманина.