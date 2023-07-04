Билеты на вологодские встречи с журналистом Николаем Солодниковым и режиссером Александром Сокуровым разошлись за считанные минуты

Вологда с нетерпеньем ждет встречу с режиссерами - билеты на встречи с Николаем Солодниковым и Александром Сокуровым разобрали моментом.

Билеты на встречи с журналистом Николаем Солодниковым и режиссером Александром Сокуровым в Вологде разошлись за считанные минуты.

Вологжане в гневе: "Для чего было мариновать людей отсроченной регистрацией на лекции, если продажа билетов на Солодникова не осуществлялась и в электронной форме изначально закрыта? Мероприятие «для своих»?"

Как сообщает портал НьюсВо, организаторы оправдываются:

"Посты о регистрации мы опубликовали утром 1 июля, и через час мы были вынуждены ее закрыть - билетов уже нет".

Лекция проходит в конференц-зале библиотеки, он довольно камерный - 100 мест. Поэтому большинство желающих осталось за бортом.

Большинство недоумевает: "Неужели нельзя это было предвидеть и выбрать более просторное помещение?"